Android 12, Android'in Can Sıkan Bu Sorununu da Ortadan Kaldıracak

Android 11 güncellemesi bir dizi değişiklik içeriyordu, ancak en dikkat çekici olanlardan biri ekran görüntüsü almaktı. Ekran görüntüsü almak istediğinizde kullanışlı bir pop-up pencere, tek bir düğmeyle görüntüyü paylaşma veya düzenleme seçeneği veriyordu, ancak ikisini de yapmak istemiyorsanız bu pencereden kurtulmak zor oluyordu. Görünüşe göre, Android 12'nin en son geliştirici önizlemesinde bu sorun gideriliyor.
Önceden, bir ekran görüntüsü aldığınızda, onu ekrandan silmek için köşedeki küçük "X" düğmesine dokunmanız gerekiyordu. Boyutu küçük olduğundan dolayı bu "X" düğmesini kaçırmak kolaydı ve yanlışlıkla farklı bir ekran açabiliyordunuz. Güncelleme, arayüzü daha sezgisel hale getirerek pencereyi sola veya sağa kaydırmanıza izin veriyor.
Android 12'nin mayıs ayına kadar beta sürümüne girmesi ve son sürümünün bu yılın sonlarında çıkması bekleniyor. Akıllı telefonunuza tam olarak ne zaman geleceği ise tamamen üreticinize bağlı...
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