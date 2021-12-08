Android 12 Güncellemesini Alan Bu Samsung'lar, Büyük Sorunlar Yaşıyor!

Samsung'un, en son katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 için Android 12 güncellemesini yayınlaması pek de iyi sonuçlanmadı. Bildirilen sayısız sorun, güncellemenin geri çekilmesine neden oldu!