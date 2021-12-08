Android 12 Güncellemesini Alan Bu Samsung'lar, Büyük Sorunlar Yaşıyor!

Birkaç gün önce Samsung, bazı ülkelerde Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 için Android 12 güncellemesini yayınlamaya başladı. Ve pek çok yeni büyük güncellemede olduğu gibi, bu güncellemede de bazı sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Birçok Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 kullanıcısı, One UI 4.0 güncellemesini yüklediklerinden beri çeşitli sorunlardan şikayet ediyor.
Özellikle Güney Koreli kullanıcılar, Android 12 sonrasında telefonlarında pek çok sorunla karşı karşıya olduklarını bildiriyor. Samsung'un resmi forumlarında bazı kullanıcılar güncellemeyi yükledikten sonra cihazlarının tuğlaya döndüğünü iddia ediyor. Diğerleri ise, cihazlarının Android 12'yi yükledikten sonra kurtarma moduna girdiğini söylüyor. Bazı kullanıcılar da ekran titremesi, karanlık mod, düşük performans ve Dual Messenger özelliğinin bazı uygulamalarla çalışmamasıyla karşı karşıya.
Sorunlar bu kadarla da sınırlı değil. Bazı Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 kullanıcıları, ekran görüntüsü alamadıklarından veya Netflix ve YouTube gibi video akışı uygulamalarını kullanamadıklarından yakınıyor. Bazı telefonlar 60 Hz ekran yenileme hızında takılı kalmış veya ses kalitesi kötü. Hatta bir kullanıcı, One UI 4.0 güncellemesini yükledikten sonra telefonun kamera uygulamasının çalışmadığını bile söylüyor.
Tüm bu bildirilen sorunlardan sonra Samsung'un, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 için Android 12 güncellemesini geçici olarak durdurmaya karar verdiği bildiriliyor...
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