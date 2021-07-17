Android 12 ile Gelecek Bir Yeni Özellik Daha Gün Işığına Çıktı!

Samsung kullanıcıları, 2016'dan beri kayan ekran görüntüsü alma özelliğini kullanıyor. Bu özellik, ilk kez Galaxy S7 ile tanıtılmıştı. Tam 5 yıl sonra Google da, bu özelliği Android 12 ile beraber tüm cep telefonu kullanıcılarının kullanımına sunuyor. Ancak görülen o ki, Google'ın kayan ekran görüntüsü kaydetme özelliği Samsung'unki kadar iyi olmayacak.
Google, Android 11'in beta sürümüyle kayan ekran görüntülerini test etmeye başlamıştı, ancak bu özellik nedense hiçbir zaman nihai sürüme ulaşamadı. Şirket, bu hafta Android 12'nin üçüncü beta sürümüyle bu özelliği yeniden tanıttı. Kullanıcıların uzun ekran görüntülerini almasına olanak tanıyan bu özellik, uygulamaların içinde hala iyi çalışmıyor. Örneğin, Google Mesajlar ve Twitter'da iyi çalışıyor gibi görünüyor, ancak web tarayıcılarında çalışmıyor.
Google'ın, Android 12'nin herkese açık son sürümü Ekim 2020'de yayınlandığında bu özelliği düzelteceği umuluyor. İnternet devi, özelliğin şu anda Görünüm tabanlı kullanıcı arayüzlerinde çalıştığını ve gelecekte web desteğinin sunulmasının beklenebileceğini belirtti. Samsung'un kayan ekran görüntüleri uygulaması, kullanıcıların bu ekran görüntülerini yakalandıktan sonra açıklama eklemelerine, kırpmalarına ve göndermelerine olanak tanıyor. Samsung, kullanıcıların Galeri uygulamasında kolayca bulunabilmeleri için etiket eklemelerine bile izin veriyor.
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