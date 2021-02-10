Android 12'nin İlk Ekran Görüntüleri İnternete Sızdı

Android 12 güncellemesi muhtemelen 2021'in sonlarına doğru gelecek. Görülen o ki, Android 11 kullanıcı arayüzünün hafif bir yeniden tasarımının yanı sıra bir dizi yeni özellik geliyor olacak. Yeni bir sızıntı, hem Android 12'nin yeni görünümüne hem de getirebileceği araçlardan bazılarına göz atmamıza imkân veriyor.
XDA Developers'a göre, Google'dan Android 12 değişikliklerini detaylandıran bir belge taslağı sızdırıldı ve ondan alınan resimler site tarafından elde edildi. Ekran görüntüleri, Hızlı Ayarlar'dan kamera uygulamasına ve ana ekrana kadar bir dizi menüyü kapsıyor.
Ekran görüntülerinden, daha önce sızdırılmış olanlar da dahil olmak üzere Android 11'de bulunmayan birkaç yeni özelliğin kanıtlarını görebiliyoruz. Android 12'nin neler getirebileceğine dair bir fikir edinebilmek için aşağıdaki ekran görüntülerine bakabilirsiniz:
Ana sayfa ve widget'lar
Ayarlar ve güvenlik seçenekleri
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