Android 8.0 Oreo "Kıpırdanıyor"
Android Marshmallow sonunda düşmeye başladı, Oreo ise yüzde yükseldi. Ama bu yükseliş, her zamanki gibi biraz yavaş oluyor...
Google, aylık Android kullanım oranları raporunu paylaştı. 11 Aralık'ta tamamlanan yedi günlük süreyi kapsayan rapor, sadece bu süre içinde Google Play Store'u ziyaret eden cihazları temsil ediyor. Yani AOSP cihazları bu rapora dahil değiller.
Android 2.3.x Gingerbread, aylarca yüzde 0,6'da kaldıktan sonra pazar payını yitirmeye başlamış görünüyor. Aynısını Ice Cream Sandwich için de söylemek mümkün. Jelly Bean ise yavaş ve kararlı gerileyişini devam ettiriyor. Geçen sene en çok pay kaybeden KitKat'daki düşüş, yavaşlamış durumda.
Yaşlanmaya başlayan Android Lollipop, her ay bir puanlık payını yitirmeyi sürdürüyor. Rapor, Marshmallow'un da sonunda kullanıcı kaybetmeye başladığını gösterse de, sürüm halen en çok kullanılan Android sürümü olma özelliğine sahip. En ciddi yükselişin yine Android 7.0 ve 7.1 Nougat'ta olduğu görünüyor - iki sürüm toplamda tüm Google Play cihazlarının yüzde 23,3'ünü oluşturuyorlar. Neredeyse dört aylık olan Android 8.0 Oreo'ya geçişler ise oldukça yavaş. Oreo, ancak yüzde 0,5'e ulaşmış bulunuyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın