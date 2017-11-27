Android 8.0 Oreo, Nokia 8'e Geldi!
Henüz pek çok telefon devi Android 8.0'ı kullanıcılarına sunamamışken, Nokia herkesten hızlı davranmayı bildi!
HMD Global, cihazlarına daha hızlı Android güncellemeleri getirmek için kolları sıvadığını ve yeni bir beta programı başlattığını yaklaşık bir ay önce açıklamıştı. Fazla bir süre geçmeden şimdi, Android 8.0 Oreo, Nokia 8 için resmi olarak yayınlandı.
HMD Global'in ürün sorumlusu yöneticisi Juho Sarvikas, Twitter'da firmasının Android 8.0 Oreo için, beta programından gelen geri bildirimleri incelediğini, buna göre ayarlamalar yaptığını ve şimdi de Nokia 8 için işletim sisteminin resmi sürümünü çıkardığını açıkladı. İşletim sisteminin henüz tüm cihazların sadece %0.3'ünde bulunduğunu düşününce, bu büyük başarı.
Nokia 8, beta programındaki ilk cihaz olsa da Sarvikas, Ekim ayında HMD Global'in Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 gibi diğer cihazları da Android 8.0 Oreo beta programına dahil edileceğini söylemişti. Bu da, diğer Nokia modellerinin de yakında resmi Oreo güncellemesini alacağına işaret ediyor olabilir...
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın