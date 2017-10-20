Android 8.1 Oreo Gizli İşlemciyi Ortaya Çıkartacak

Android 8.1, sadece birkaç hafta uzağımızda. Yeni Oreo sürümü, özellikle donanım konusunda sürprizle gelebilir.

Android 8.1 Oreo gizli işlemciyi ortaya çıkartacak

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

GM 5 Plus hala 7.1.1 kullanıyor... niye?

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