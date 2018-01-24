Android 8.1 Oreo, Wi-Fi Hızlarını Ölçecek!

Android 8.1 Oreo işletim sistemi sayesinde, Android ile yapılabilecekler listesine bir yeni madde daha ekleniyor!

Android 8.1 Oreo, Wi-Fi Hızlarını Ölçecek

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