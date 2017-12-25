Android 8.1 Oreo'nun VPN Sorunu Onarılacak

Android 8.1'de çıkan ve VPN kullananların sinirlerini bozan sorun, yakında Google tarafından onarılacak...

Android 8.1 Oreo'nun VPN Sorunu Onarılacak

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