Android 8.1, Pil Tüketimi Takibini Geliştiriyor

Hangi Android uygulamalarının pilinizi nasıl tükettiğini görmek istiyorsanız, Android Oreo 8.1'den size güzel bir müjde var!

Android, Pil Tüketimi Takibini Geliştiriyor

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