Android 8.1, Telefonları "Bozdu"
Android'in güncellemesini heyecanla yükleyen bazı telefon sahiplerinin hevesi, bu sorun yüzünden kursağında kaldı!
Android 8.1 güncellemesi Google'ın Pixel cihazlarına birkaç gün önce sunulmaya başlandı. Güncellemenin dağıtıldığı şu esnada onu yükleyen kullanıcılar, ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını söylüyorlar. Google forumlarındaki ve Reddit'teki şikayetlere göre Android 8.1'e yükselttikten sonra çoklu dokunmatik çalışmıyor.
Çoklu dokunmatiğin çalışmaması sorunu, Google'ın ürün forumlarındaki bir kullanıcıya göre Android 8.1 Developer Preview'da da bulunuyordu. Sorunun Android 8.0'a geri dönerek aşılabildiği söyleniyor.
Sorunu yaşayanlar, sorununun birden fazla parmağınızı kullandığınız oyunlarda hemen fark edildiğini söylüyorlar. Sorun sadece oyunları değil, birden fazla parmağınızı kullanabildiğiniz Google Fotoğraflar gibi diğer uygulamaları da kapsıyor.
Böyle bir sorun yaşıyorsanız, Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında > Geri bildirim gönder yolunu izleyerek Google'a geri bildirim gönderebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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