Android 8.1, Telefonları "Bozdu"

Android'in güncellemesini heyecanla yükleyen bazı telefon sahiplerinin hevesi, bu sorun yüzünden kursağında kaldı!

Android 8.1, Pixel'de Çoklu Dokunmatiği Bozdu!

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