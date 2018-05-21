Android 8 Oreo'ya Nasıl Geldik?
Android'in görünümü, ilk sürümünden bugüne hangi aşamalardan geçerek ulaştı? İşte Android tasarımının kısa tarihi...
Android'in son sürümü Android P, iPhone X stili çentikler için yazılımsal destek sağlıyor. Sanal Home düğmesi ise yine iPhone'daki gibi parmak hareketleriyle çalışıyor.
İlk olarak dijital kameralar için geliştirilen Android, yaklaşık 10 yıllık yolculuğunda çok gelişti. İşletim sistemi, teknolojideki en son gelişmelere uyum göstermek için birçok kez ciddi değişikliklere maruz kaldı.
Android P kapıda, ama isterseniz Android'in tasarımının bugüne nasıl ulaştığına kısaca bir göz atalım.
Başlangıç
Android ilk olarak 2003'te Android Inc. adıyla tanındı. Google tarafından 2005'te satın alınan Android, ilk olarak 2008'de, ilk iPhone'un piyasaya sürülmesinin ardından kullanılabilir hale geldi. İlk Android'li telefon, HTC tarafından piyasaya sürülmüştü ve 3,2 inç'lik bir ekranla geliyordu.
İlk güncellemelerde Android arayüzünde yapılan geliştirmeler, oldukça küçüktü. Android 1 Donut ile gelen ilk geliştirmeler, basit bir arama kutusu ve ekran klavyesi olarak karşımıza çıkmıştı.
Bir sonraki sürüm Android 2.0 Eclair, duvar kağıdı, Google Maps ile navigasyon gibi yenilikler getirdi. Bu güncellemeyle birden fazla Google hesabı kullanmak mümkün hale geliyordu ancak tasarım olarak büyük bir yenilik yoktu.
İlk Nexus telefon, 2010'da Android 2.2 Froyo ile ortaya çıktı. Ardından gelen Android 2.3 Gingerbread, çok geniş ekranlar ve çözünürlükler için destek sunuyordu.
2011'de yayınlanan Android 3.0 Honeycomb, yalnızca tabletler için tasarlanmıştı. Bir sonraki güncelleme, işletim sistemine boyutlandırılabilen widget'lar için destek getirdi.
Aynı arayüzü destekleyen Android Ice Cream Sandwich, Honeycomb'un küçültülmüş bir sürümü olarak karşımıza çıktı. Mavi renkli Tron temalı simgeler sunan Android Ice Cream Sandwich, holografik bir arayüze, sanal gezinti tuşlarıne ve yüz ile kilit açma işlevine sahipti.
2012'de yayınlanan Jellybean, "Daydream" ekran koruyucusuyla geliyordu. Google Now, bu sürümde ortaya çıktı.
Android 4.4 Kitkat, 2013'te duyuruldu. Tüm değişiklikler, arayüzde mavi öğelerin yerini alan beyaz öğelerdi.
Dönüm Noktası
5 inç'lik 1080p ekranlı telefonlar, 2014'te standart hale geldiler. Google ise buna Android 5.0 Lollipop ile hazırlanabildi. Bu esnada Apple, ilk 4,7 inç'lik ve 5,5 inç'lik telefonlarını, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ı piyasaya sürdü.
Google, bu güncellemeyle birlikte Material Design adını verdiği büyük arayüz değişikliklerini kullanıma sundu. Bu değişikliklere yeni bir uyarı bölmesi, kilit ekranı uyarıları, yenilenmiş yazılımsal tuşlar ve çok daha fazlası dahildi. Android, geleceği garanti altına almak için artık vektör grafiklerini destekliyordu.
Bir yıl sonra çıkan Android 6.0 Marshmallow, doğal parmak izi sensörü desteği, Google Now on tap, dikey olarak kayan uygulama çekmecesi, USB Type-C desteği gibi bir dizi yenilikle geldi.
Beklenen büyük tasarım değişiklikleri, Android 7.0 Nougat ile gelmedi. Nougat, ekranı bölerek iki uygulamayı aynı anda kullanma gibi bazı yeniliklerle geliyordu. Arka planda bazı performans geliştirmeleri de yapılmıştı.
Android'in en son kararlı sürümü olan Android 8 Oreo, 2017'de yayınlandı. Bu sürümde hızlı ayarlar ve Ayarlar menüleri yeniden tasarlanmış, beyaz arka plan ve siyah vurgu renkleri önem kazanmıştı. Ayarlar menüsü gruplara ayrılmış ve adaptif simgeler eklenmişti.
Özetlemek gerekirse
Android'in arayüzü zaman içinde değişse de en büyük değişiklikler, Honeycomb ve Material Design ile tanıştığımız Lollipop sürümlerinde ortaya çıktı. Yeni tanıtılan Android P, işletim sisteminin arayüzünü baştan aşağı değiştirmese de, hareket tabanlı denetimleri öne çıkarıyor.
Zeynel A. Öztürk
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