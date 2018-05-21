Android 8 Oreo'ya Nasıl Geldik?

Android'in görünümü, ilk sürümünden bugüne hangi aşamalardan geçerek ulaştı? İşte Android tasarımının kısa tarihi...

Android 8 Oreo'ya Nasıl Geldik?

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