Android Bildirimleri Windows'a Geldi
Yeni yayınlanan Windows 10 önizleme sürümü, Android cihazınıza gelen bildirimleri Windows'lu PC'nize taşımanıza izin veriyor!
Microsoft, Your Phone uygulaması için verdiği en önemli sözlerden birini yerine getirdi. Uygulamayı test edenler, artık Android uyarılarını PC'lerinde görebiliyorlar.
Yeni yayınlanan Windows Insider Preview sürümüne bildirimler için izin vermeniz halinde, telefonunuza gelen önemli uyarıları PC'nizin ekranında görebiliyorsunuz. Uyarıları tek tek temizleyebiliyor veya hepsini bir defada kaldırabiliyorsunuz. Bu işlem, Android'li telefonunuza da yansıyor.
İşlev, 1803 (RS4) sürümünü kullanan Windows Insider'lara kademeli olarak dağıtılıyor. İşlevden faydalanabilmek için telefonunuzun Android 7.0 Nougat veya üzerini kullanması, en az 1GB RAM'e sahip olması gerekiyor. Bildirimlere en azından şimdilik cevap veremiyorsunuz.
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