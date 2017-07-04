Android Cihazlar İçin Ücretsiz Şarj Ömrü!
Kaspersky Lab, Android cihaz kullanıcıları için "ücretsiz şarj ömrü" sunan yeni bir çözüm sundu.
Bir araştırmaya göre, her on kişiden dokuzu telefonlarının şarjı azaldığında endişeli hissediyor. İnsanların, mobil cihazları yanlarında değilken hissettikleri sıkıntının eşlerinin yanlarında olmaması durumuna kıyasla daha fazla olduğunu gösteren diğer bir araştırma sonucu göz önünde bulundurulunca, bu bilgi şaşırtıcı gelmiyor.
Akıllı telefonumuzun şarjının bitmesi, bir çok durumda hoş olmamakla birlikte tehlikeli de olabilir. Örneğin acil bir durumda veya tanımadığımız bir mekandayken mobil iletişim kuramayacak olmak riskli olabilir. Battery Life bu sorunu ortadan kaldırmak için tasarlandı.
Kaspersky Lab'ın çözümü, kullanıcının cihazındaki tüm uygulamaları analiz ederek, en fazla enerji harcayanlarını tespit ediyor. Android cihazlardaki uygulamaların %96'sının, kullanıcı onları başlatmasa da arka planda yürütüldüğü düşünülünce, bu fonksiyonun gerekliliği daha da iyi anlaşılıyor. Battery Life söz konusu enerji emici uygulamaları tek dokunuşla durdurarak cihazın şarj ömrünü uzatıyor. Uygulama aynı zamanda, herhangi bir uygulama normalin üzerinde enerji harcamaya başladığında kullanıcıyı uyarıyor.
Battery Life'ın bir diğer faydalı işlevi ise, akıllı telefonun şarjı tamamen bitene kadar kalan süreyi hesaplayarak gösterebiliyor olması. Bu özellik, en ihtiyaç duyulabilecek zamanlarda mobil iletişimsiz kalmamak adına, kullanıcılara telefonlarını zamanlıca şarj edecek bir yol bulmaları için fırsat sunuyor. Benzer şekilde Battery Life, şarj etme sırasında pilin dolmasına ne kadar süre kaldığını da hesaplıyor.
Kaspersky Lab Tüketici Ürünleri Yönetimi Başkanı Elena Kharchenko, "Kullanıcıları koruma yaklaşımımız, dijital riskleri sadece siber tehditler özelinde değil, tüm alanlarda azaltmayı içeriyor. Battery Life insanların iletişimde kalmasına yardımcı oluyor. Tabii ki online olduğunuz her an internet güvenliğinin önemini de unutmamak gerekiyor. Kişisel gizliliğin güvenceye alınması ve cihazınızın kaybolma veya çalınmaya karşı korunması da aynı derecede önemli konular. Tüm bunlar için de hazırlamış olduğumuz çözümler bulunuyor" diyor.
Kaspersky Battery Life sadece 15 Megabayt yer kaplıyor ve Android 4.1 – 6.0.1 sürümlerinde, sınırlı sayıda dilde çalışıyor. Uygulamayı indirmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın