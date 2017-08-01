Android, Diğer Cihazların Pillerini Kontrol Edebilecek
Android'e gelecek olan yeni yetenek sayesinde, evinizden pili bitmek üzere olan cihazlarla çıkmaktan kurtulacaksınız...
Kablosuz kulaklıklar her yeni telefonla standart olmaya yaklaşırken, Bluetooth aksesuarlarınızın pil ömürlerini kontrol etmenin de önemi orantılı olarak artıyor. Buna önlem olarak Android Open Source Project yeni bir fikrin üzerinde çalışmaya başladı. XDA Developers'ın yayınladığı rapora göre bu proje, Google'dan gücünü alan bir platform sayesinde Bluetooth cihazların pil durumlarını kontrol etmemizi sağlayacak.
iPhone kullanıcıları, bu özelliğe iOS9'dan beri sahipler, ancak Android kullanıcıları aksesuarlarının pillerini kontrol etmek için buna benzer standart bir yola sahip değiller.
Raporda da bahsedildiği gibi, bazı Samsung, LG ve OnePlus cihazları, aksesuarlarının pillerini kontrol etme özelliğine sahipler, ancak bunlar BatON gibi üçüncü parti uygulamalara dayanarak bu özelliği sunuyorlar.
Google şu an bu projenin üstünde çalışıyor olsa bile, bir sonraki büyük Android güncellemesinde bu özelliğe kavuşamayabiliriz. Ayrıca pil ömrü bilgisini telefona gönderme işlemi hala Bluetooth cihazı üreten firmenın Android API'sini kullanarak iletişim kurmasını gerektiriyor, yani Google bu sorunun sadece yarısını çözebilir.
Bu konuda daha çok çalışılması gerekse de, eğer Google bu özelliği Android'e taşımayı başarırsa kullanıcıların tecrübesi çok daha pürüssüz hale gelecektir.
Ali Ruhi Öztürk
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