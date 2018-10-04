Android Ekran Aynalama İşlevi Windows 10'a Geliyor

Microsoft, Android işletim sistemini Windows 10'a taşımaya kararlı olduğunu bir kez daha ispatladı!

Android ekran aynalama işlevi Windows 10'a geliyor

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