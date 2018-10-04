Android Ekran Aynalama İşlevi Windows 10'a Geliyor
Microsoft, Android işletim sistemini Windows 10'a taşımaya kararlı olduğunu bir kez daha ispatladı!
Microsoft, henüz düzenlediği Surface etkinliğinde Windows 10 Ekim Güncellemesi de dahil olmak üzere Surface Studio programları hakkında da yeni detayları tanıttı. Öte yandan elbette tanıtımın ilgi odağı kuşkusuz yeni donanım ürünleriydi. Surface Pro ve Surface Laptop'ı tanıtan Microsoft'un yeni cihazlarıyla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmıştık.
Microsoft, Surface etkinliği süresince yazılım kısmında bahsettikleri arasında Android kullanıcılarına yönelik bir haber de vardı. Android kullanıcıları artık akıllı telefonlarını direkt olarak Windows 10 işletim sistemine kablosuz olarak yansıtabilecekler. Evet, belki pek çoğunuz için bu zaten yabancı bir işlem değil, zira bunu yapan üçüncü parti uygulamalar vardı. Ancak Microsoft, şimdi bu işlevi Windows 10 içine entegre hale getiriyor.
Microsoft'un bu işlevi Windows 10'a entegre olarak sunması büyük kitlelerin çok hoşuna gidecek kuşkusuz. Zira her Android akıllı telefon kullanıcısı, bu aynalama özelliği sağlayan 3'üncü parti uygulamalardan haberdar değil. Yeni gelen özellikle birlikte, kullanıcılar bilgisayar başındayken akıllı telefonlarıyla uğraşmak zorunda kalmayacak, telefonlarındaki tüm bilgilere aynı anda bilgisayarlarından erişebilecekler.
Microsoft, yakın zaman içinde bu uygulamayı hazır hale getirecek ve güncelleme ile Windows 10 kullanıcılarına sunacak.
Ercan Uğurlu
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