Android Go ve One'lı Yeni Cepler MWC'de Görünecek!
Android Go ve Android One'lı yeni telefonlar, birkaç gün sonra başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacaklar!
- Zeynel A. Öztürk
Android mobil işletim sisteminin onuncu yılını kutlayan Google, Android'i daha çok kullanıcıya ulaştırma planlarını ortaya çıkardı. Buna göre Android Go ve Android One programları, bu planların en önemli parçası olacak.
Firmanın blog gönderisine göre önümüzdeki hafta başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde yeni Android Oreo (Go Edition) ve Android One telefonlarıyla tanışacağız. Google, Go'lu telefonların fiyatının 50 doların altında olabileceğini söylüyor.
Bu fiyatın altında akıllı telefonlara daha önce de rastlamak mümkündü ancak Google'ın referans tasarımı, bu cihazlardaki kaynak kullanımını azaltacak. Android Oreo (Go Edition) kullanacak telefonlardan birinin birkaç kez sızan Nokia 1 olabileceği düşünülüyor.
Android One, geçtiğimiz sene içerisinde alt seviyeden orta-üst seviyeye doğru gelişim göstermiş, Moto X4 ve Xiaomi Mi A1 gibi telefonları bünyesine katmıştı. Önümüzdeki hafta başlayan MWC'de bu telefonların arasına hangilerinin katılacağını biz de merak ediyoruz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın