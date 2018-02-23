Android Go ve One'lı Yeni Cepler MWC'de Görünecek!

Android Go ve Android One'lı yeni telefonlar, birkaç gün sonra başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacaklar!

  • Zeynel A. Öztürk
Android Go ve One'lı Yeni Cepler MWC'de Olacak

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