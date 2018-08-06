Android Go'lu Samsung Galaxy J2 Core, Yakın
Samsung'un ilginç özelliklere sahip Android Go'lu yeni telefonu, resmi tanıtıma çok yaklaştı!
Samsung'un Android Go cihazı, resmi tanıtıma çok yakın. Galaxy J2 Core adıyla tanıtılması beklenen cihazın firmware'i de ortaya çıktı ve Sammobile üzerinde paylaşıldı.
FCC dahil, gerekli izinleri geçtiğimiz haftalarda alan Galaxy J2 Core'un tanıtılması an meselesi. Cihazın Galaxy Note 9'dan önce mi, yoksa sonra mı tanıtılacağı ise bilinmiyor. Galaxy J2 Core'un öncelikle Hindistan ve çevresinde satışa sunulma ihtimali yüksek. Telefon Avrupa ve diğer Asya pazarlarına ilerleyen haftalarda gelebilir. Samsung'un telefonu test ettiği tüm ülkelerde satışa sunmaması da ihtimaller dahilinde.
5 inç Super AMOLED ekranla gelmesi beklenen telefon, Samsung'un yazılımsal gezinti tuşları sunan ilk telefonu olacak. Exynos 7570 dört çekirdekli yonga seti, 1GB RAM, 5 megapiksel ön, 8 megapiksel arka kamera, 8GB dahili depolama ve 2.600mAh pil, cihazın özellikleri arasında. Depolama alanı oldukça küçük görünen bu telefonun ekranı, Infinity Display özelliğine sahip değil.
Telefonun tüm detayları ve fiyatı, yakında yapılacak tanıtımla ortaya çıkacak.
Zeynel A. Öztürk
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