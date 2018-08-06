Android Go'lu Samsung Galaxy J2 Core, Yakın

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Dinozorlar

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Korsanlar