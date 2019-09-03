Android Güncellemelerini En Hızlı Kim Yapıyor?
Google'ın Android güncellemelerini telefonlarına en hızlı hangi üretici ulaştırıyor? İşte ilginç sıralama.
Android'li telefon üreticilerinin telefonlarına güncellemeleri uyarlaması, bazen aylar alabiliyor. Apple'ın cihazları ise böyle bir bekleme süresine sahip değil. Eğer çabuk güncellenen bir Android'li telefon arıyorsanız, Cointerpoint Research tarafından yayınlanan rapora göz atmalısınız.
Rapora göre telefonunu en hızlı güncelleyen firmalar, sırasıyla Nokia, Samsung, Xiaomi ve Huawei. Nokia, 2018'in üçüncü çeyreğinden bu yana sattığı telefonların yüzde 96'sını Android Pie'a güncelleyerek birinci sıraya yerleşmiş durumda. İkinci sırada yüzde 89 ile Samsung, üçüncü sırada yüzde 84 ile Xiaomi ve dördüncü sırada yüzde 82 ile Huawei bulunuyor.
Hızlı güncellemeleriyle tanınan OnePlus gibi bazı üreticilerin adı, listede geçmiyor. Rapora bu sayfadan ulaşılabiliyor.
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