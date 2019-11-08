Android için 5 RAM İpucu

Eski Android'li telefonunuzda en son oyunları oynamaya çalışıyorsanız, zaman zaman bellek sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Peki, Android'l cihazınızda bu sorunu çözmek için ne yapabilirsiniz?
1. Çalışıyorsa, Onarmaya Çalışmayın
Telefonunuzda yeterince RAM varsa, onu yönetmenize de gerek yok. Peki, ne kadarı yeterli? Bu, biraz da telefonunuzda ne yaptığınıza bağlı. Çoğunlukla internette dolaşıp sosyal medyaya bakıyorsanız, PUBG veya Call of Duty oynamaya kıyasla çok daha az RAM yeterli olacaktır.
2. Ne Kadar RAM'e İhtiyacınız Var?
Yoğun kullanımlar için 4GB'ın, daha hafif kullanımlar için 3GB'ın yeteceğini düşünüyoruz.
Android ve Google Play Services'ın toplamda 1,5GB RAM harcadıklarını, PUBG gibi bir oyunun 1GB'tan fazla RAM kullandığını, tarayıcınızda birkaç sekme açtığınızda da benzer miktarda RAM kullanıldığını söyleyelim.
3. RAM Kullanan Uygulamaları Bulun
Android 6 Marshmallow ve sonrasında bulunan Bellek aracını kullanarak belleğin nasıl kullanıldığını görebilirsiniz. Android 6 ve 7'de Ayarlar > Bellek altında bulunan araç, Android 8 Oreo ve sonrasında geliştirici ayarlarında bulunuyor.
4. Task Killer veya RAM Çoğaltıcı Kullanmayın
Task Killer (görev sonlandırıcı) uygulamalarının Android'de faydalı olmadığını yıllarca okuduk. Ancak bu tür uygulamalar, Play Store'da hala milyonlarca kez indiriliyor. Dolayısıyla yeniden söylemekte fayda var: Task Killer, telefonunuzu hızlandırmayacaktır.
Andorid, uygulamaları ve belleği etkin bir biçimde yönettiğinden, uygulamaları zorla kapatmak bu süreci olumsuz etkileyecek, uygulamaların başlama hızını da düşürecektir. Bu, pilin de daha hızlı tükenmesi anlamına geliyor.
5. RAM Kullanımı Nasıl Azaltılır?
Kullandığınız uygulamaların sayısını azaltmaya çalışarak RAM kullanımını azaltabilirsiniz, ancak bu o kadar kolay bir iş olmayabilir. Facebook, Snapchat gibi uygulamalar, RAM'i acımadan harcayan uygulamaların başında geliyor ancak bunları kullanıyorsanız, bir alternatifiniz yok.
Bununla birlikte kullandığınız giriş ekranı sayısını azaltabilir, canlı duvar kağıdı kullanmaktan vazgeçebilir, kullanmadığınız uygulamaları kaldırabilir, kullanmadığınız ön yüklü uygulamaları kaldırabilir veya devre dışı bırakabilir, sistem güncellemelerini yükleyebilir, Android Go uygulamaları gibi daha az bellek tüketen alternatif uygulamaları tercih edebilirsiniz.
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