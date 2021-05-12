Android İçin En İyi PDF Uygulamaları 2021: En İyi 5 PDF Uygulamasını Seçtik

Android telefon ya da tabletinizde bir PDF okuyucu uygulamanın bulunması sıklıkla işinize yarayacaktır. Bu uygulamalar, PDF dosyalarını görüntüleme, PDF formları oluşturma ve PDF belgelerini düzenleme gibi farklı imkanlar sunuyor.
İster iş ister okul için olsun, isterse de e-kitap okumak olsun, PDF dosyalarını düzenli olarak kullanıyorsanız iyi bir PDF okuyucu uygulamasına ihtiyacınız var. Bu yazımızda, hemen deneyebileceğiniz, Android için kullanımı kolay en iyi PDF okuyucu uygulamaları bulacaksınız.
1. Adobe Acrobat Reader
Adobe Acrobat Reader, Android cihazınızı kullanarak PDF belgelerini hızlı bir şekilde görüntülemenizi, imzalamanızı, düzenlemenizi, dışa aktarmanızı ve üzerlerinde yorum yapmanızı sağlıyor. Dosyalarınızı çevrimiçi olarak güvenle saklayabilir ve her okumadan sonra Adobe Acrobat Reader ile hareket halindeyken bunlara erişebilirsiniz.
Adobe Reader, kullanıcılarına bir de koyu mod sunuyor ve bu sayede pil tasarrufuna yardımcı oluyor. Güçlü arama işlevi ise, tüm belgeyi okumadan metindeki herhangi bir kelimeyi bulmanızı sağlıyor.
Adobe Acrobat Reader, ekstra işlevler için uygulama içi satın alımlar da sunuyor; Android 5.0 ve sonraki Android sürümlerinde çalışıyor.
İndirin: Adobe Acrobat Reader
2. Google Drive PDF Görüntüleyici
Google Drive uygulamasına sahipseniz, zaten bir PDF okuyucuya sahipsiniz demektir. Drive PDF Görüntüleyici yardımıyla PDF'leri görüntüleyebilir, yazdırabilir ve belgelerinizde arama yapabilirsiniz.
Uygulamanın temel avantajlarından birisi, hiç kuşkusuz hızı. Modern bir cihazınız olduğu sürece, Drive PDF Görüntüleyici, her boyuttaki PDF dosyalarınızı hızlı bir şekilde açabilir.
Drive PDF Görüntüleyici hem dikey hem de yatay görüntüleme için optimize edilmiş durumda. Bu nedenle telefonunuzu hangi yöne tutarsanız tutun, sorun yaşamayacaksınız. Ayrıca ekstra kurulması gereken bir uygulama olmaması nedeniyle depolama alanınızda ek alan kaplamıyor.
İndirin: Google Drive
3. All PDF
All PDF, PDF dosyalarını ücretsiz olarak görüntülemenizi sağlıyor. Ayrıca, çoğunlukla ücretli uygulamalarda bulunan dosyaları birleştirme ya da bölme işlemlerini yapabiliyor.
Uygulamanın kullanımı oldukça kolay. Açtığınız PDF dosyalarını tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz.
All PDF ile bir dosyayı kapattığınızda ve daha sonra yeniden açtığınızda kaldığınız yere geri döndüğünüzü göreceksiniz. Başka bir deyişle, kaldığınız yeri aramak için zaman harcamanıza gerek yor.
İndirin: All PDF
4. Xodo PDF Reader
Xodo PDF Reader ile, Android cihazınızda belgeleri görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve imzalayabilirsiniz. Sayfaları ekleyerek, silerek ve döndürerek dosyalarınızı ihtiyaçlarınıza daha iyi uyacak şekilde değiştirmeniz de mümkün.
Yüksek yakınlaştırma oranı ve tam ekran modu ile dikkat çeken Xodo PDF Reader, gece modu özelliği ile karanlık ortamlarda daha net okuma imkanı da sunuyor.
Xodo PDF Reader'ın önemli bir özelliği de, Google hesabınız gibi diğer hizmetlerle bağlantılı olarak çalışabilmesi. PDF'leri Android cihazınızdan ve Google Drive'dan görüntüleyebilir ve birleştirebilirsiniz. OneDrive ve Dropbox gibi diğer bulut hizmetlerine bağlanma seçeneğiyle, çalıştığınız her yerden dosyalara erişebilirsiniz. Ayrıca, değişiklikler de senkronize edilir; böylece hep en son sürümü erişiminiz olur.
Bu uygulama tamamen ücretsiz ve ücretli özellikleri bulunmuyor.
İndirin: Xodo PDF Reader
5. Foxit PDF Reader Mobile
Foxit'in mobil uygulaması, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz hızlı ve basit bir PDF görüntüleme seçeneği olarak dikkat çekiyor. Foxit PDF Reader Mobile ile dosyaları hızlı bir şekilde açabilir, okuma deneyiminizi daha keyifli hale getirmek için parlaklığı ve arka planı değiştirebilirsiniz.
Metni vurgulamak ve sayfaya notlar veya çizimler eklemek için basit araçlar, Foxit'in sunduğu özellikler arasında. Uygulama Android'de ücretsiz olsa da, yalnızca ücret ödedikten sonra dosyaları birleştirme ve parola koruması gibi belirli özelliklere erişilebiliyor.
Foxit, Windows'ta da bulunan bir PDF okuyucu olduğu için, platformlar arası kullanım için de iyi bir seçenek haline geliyor. Dropbox, OneDrive ve Google Drive ile entegrasyon ise daha fazla esneklik sunuyor. Son olarak Foxit, PDF dosyalarını PowerPoint, Excel ve Microsoft Word'e aktarmanıza da olanak tanıyor.
İndirin: Foxit PDF Reader Mobil
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