Android İçin Geliştirilen İlk Logolar Böyleymiş!
Android'in sevimli yeşil robot logosunu unutun... Android için ortaya çıkartılan ilk logoyu görünce eminiz çok şaşıracaksınız!
2007 yılında Android işletim sistemi henüz geliştirme aşamasındayken, Google içinde bir çalışmada yapacağı sunum için bir logo - maskot arayan Google çalışanı Dan Morrill kendi tasarımlarını yapmaya karar vermiş. Henüz resmi bir Android logo tasarımı olmadığı için sıfırdan, Inkspace kullanarak yaptığı tasarımlar, ilk bakışta fark edilebileceği üzere, tanınmış sanatçı Irina Blok'un eseri olan bildiğimiz logodan bir hayli farklı.
Tasarım mesleğiyle alakası olmayan, uygulama geliştiricileriyle ilişkilerden sorumlu Dan Morrill'in, birkaç saat içinde, ayaküstü yaptığı tasarımların bir çekiciliği olduğunu kabul etsek bile merak ediyoruz, acaba sakin Android robotu yerine bu "içkiyi fazla kaçırmışa benzeyen" robotlar karşımıza çıksaydı, Android bugün yakaladığı başarıyı yakalayabilir miydi?
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