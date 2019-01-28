Android İçin Yeni Apple Music Güncellemesi Hazır
Apple'ın yayınladığı yeni güncelleme, Android platformu için Apple Music'in kapsamını genişletiyor
Apple, Apple Music'in Android sürümü için yeni bir güncelleme yayınladı. Beta test süreci geçtiğimiz ayın başında başlatılan güncelleme, Cupertinolu teknoloji devinin rakip platformda kendi müzik uygulamasını yayınlamasının birkaç yıl ardından yayınlanmış oldu.
Apple Music'in en yeni Android sürümü Google Play üzerinde indirmeye açıldı ve güncelleme, uygulama sürümünü 2.7.0 sürüm numarasına yükseltiyor. Uygulama, nihayet Android tabletler için destek getirirken aynı zamanda uygulama için hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerini de beraberinde geitiriyor.
Apple Music'in getirdiği tablet desteği, teknoloji devinin dört yılını almış olsa da servis için oldukça iyi bir gelişme. Yine de servisin Android kullanıcıları arasında Spotify gibi çok daha popüler müzik servislerine karşı popülarite kazanıp kazanmayacağı ise bir merak konusu.
Buna ek olarak Apple Music uygulaması, Play Store üzerinde iyi bir skora da sahip değil. Çoğu kullanıcı uygulamanın iOS sürümüne kıyasla oldukça kötü bir durumda olan kullanım deneyiminden şikayetçi. Ne olursa olsun, Apple Music'in Android dünyasında diğer müzik servislerine karşı nasıl bir rekabet içerisinde olacağı sorusu merak uyandırmaya devam ediyor.
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