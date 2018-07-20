Android İddiası Suya Düştü
Samsung'un Tizen'i terk edip Android'e döneceği iddiaları, görünüşe bakılırsa pek de doğru çıkacak gibi değil!
Samsung'un sıradaki akıllı saatlerinin Gear markasını bir kenara bırakıp yoluna Galaxy Watch markasıyla devam edeceği artık biliniyor. Ancak şu ana kadar yeni saatlerin özellikleri hakkında pek bir bilgi edinmiş değiliz. Buna, hangi işletim sisteminin kullanılacağı da dahil.
Bazı iddialar, Samsung'un marka değişimi ile birlikte, işletim sistemi olarak da Android Wear'a geçebileceğini söylüyordu. Bu da, kendine ait Tizen işletim sistemini kullanmayı bırakacağı anlamına geliyordu.
Fakat SamMobile, yeni Samsung akıllı saatlerde Tizen işletim sisteminin kullanılmaya devam edileceğini duyurdu. Her ne kadar kaynak belirtilmese de, SamMobile Tizen konusunda emin olduğunu söylüyor.
Samsung, Tizen 4.0'ı yaklaşık bir yıl önce tanıtmıştı. Ancak şimdiye dek Tizen 4.0'ın giyilebilir cihazlara ne gibi özellikler getireceği hiç açıklanmadı. Emin olduğumuz tek şey, Bixby'nin de, yeni Galaxy Watch modellerinde Tizen'e eşlik edeceği.
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