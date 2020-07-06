Android'le İlk Kez Tanışmamızı Sağlayan Akıllı Telefon: HTC Dream

Android tarihinin en önemli cihazlarından biri, hiç kuşkusuz ilk Android'li telefon olan HTC Dream'di. Peki HTC Deram ve Android, nasıl oldu da Apple'ın iPhone'una rakip olmayı başardı?

İlk Android'li Telefon: HTC Dream

Google'ın ilk Android'li telefonu olan HTC Dream, artık neredeyse 12 yaşında. ABD'de T-Mobile G1 adıyla satılan telefon, bugün çok önemli bir platform olan Android'in hantal başlangıcı anlamına da geliyor.

Kızaklı fiziksel klavyeyle gelen cihaz, düz tuşlarıyla sinir bozmakla kalmıyor, bir sanal klavye de sunmuyordu. Fazlasıyla kalın olan telefonda kulaklık girişi de yoktu. Ancak HTC Dream, bugünlere gelmemizde önemli bir paya sahip.

23 Eylül 2008'de tanıtılan HTC Dream, Apple'ın birinci nesil iPhone'undan bir yıl sonra ortaya çıkmıştı. iPhone'un temiz, kullanımı kolay ve basit arayüzüne karşın Android, kişiselleştirmeyi öne çıkarmıştı. Bugün dünyadaki telefonların büyük çoğunluğu Android ile çalışıyor.

Peki ama HTC Dream'i, ve dolayısıyla Android'i başarılı yapanlar nelerdi? Pek çok rakip ortaya çıkıp kaybolmuşken, Google nasıl oldu da bunca yıl boyunca Android ile Apple'a meydan okumayı başardı? Gelin, birlikte inceleyelim...

1. Kişiselleştirmenin Önemi

HTC Dream, kişiselleştirme olanakları sayesinde kendisini iPhone'dan ayırıyordu. Giriş ekranını istediğiniz gibi düzenleyebilmek, Android'in kimliğinin önemli bir parçasıydı. iPhone daha sonra bu alanda Android'e yetişmeye çalıştı; ancak HTC Dream sayesinde telefonlarda kişiselleştirmenin önemli olduğunu gördük.

2. En Baştan Uygulama Mağazasıyla Geldi

App Store, HTC Dream'den birkaç ay önce hizmete sunulmuş olabilir. Ancak HTC Dream, ilk günden bir uygulama ekosistemine sahipti. HTC Dream sahipleri, Android Market (daha sonra Google Play oldu) sayesinde telefonlarında oyun oynayabiliyor veya işlerini düzene koyabiliyordu.

3. Google, Telefonla Güçlendi

Google'ın genişlemekte olan güçlü yazılım imparatorluğu, telefonda da kendini gösterdi. HTC Dream üzerinden Google'ın arama hizmetine, Gmail'e ve Google'ın haritalar uygulamasına ulaşabiliyordunuz. Google Maps, Apple kendi harita uygulamasını yapana kadar iPhone'un da varsayılan harita uygulamasıydı.

4. Yeni Tasarımların Önünü Açtı

HTC Dream'in işi, tüketicilere bir Google telefonunun nasıl çalıştığını göstermekti. Böylece sonraki telefonlar için sağlam bir temel atılmış oldu. Samsung, Motorola, LG ve HTC'nin farklı boyutlarda, farklı ekran boyutlarında, farklı kamera yeteneklerine sahip telefonlar üretmesi fazla zaman almadı.

5. Apple'ın Gerçek ve Tek Rakibi

HTC Dream'in en önemli yanı, belki de iPhone'un ciddi ilk ve tek rakibi olmasıydı. Silikon Vadisinde birbirinden sadece 18 km uzakta bulunan Google ve Apple, dünyanın en heyecan verici ve en güçlü teknoloji firmalarıydı.

iPhone'un yaygınlaşmasıyla BlackBerry, Nokia (Symbian OS) ve Windows Mobile tutunamadı. Ancak Android çıktığında, telefonlara hayat vermişti. HTC Dream, Apple'ı daha iyisini yapmaya zorladı. Her şey HTC Dream denen bu telefonla başlasa da Google o kadar başarılı oldu ki Android bugün, iPhone'un tek rakibi konumunda.

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