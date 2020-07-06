Android'le İlk Kez Tanışmamızı Sağlayan Akıllı Telefon: HTC Dream

Android tarihinin en önemli cihazlarından biri, hiç kuşkusuz ilk Android'li telefon olan HTC Dream'di. Peki HTC Deram ve Android, nasıl oldu da Apple'ın iPhone'una rakip olmayı başardı?