Android, Kablosuz Kulaklıkları Daha İyi Yönetecek
Android, yeni sunacağı işlevlerle yaygınlaşan kablosuz kulaklıkları yönetmeyi kolaylaştıracak!
Kablosuz kulaklıklar, AirPods'un 2016'da satışa sunulmasından bu yana giderek daha popüler hale geldiler. Şimdi ise Android, bu cihazları bağlamaya yönelik yeni işlevler sunmaya hazırlanıyor.
Android'deki "Bluetooth Fast Pair" işlevine gelecek değişiklikler, sol ve sağ kulaklığın, aynı zamanda şarj kutusunun ne kadar pilinin kaldığını görmenizi sağlayacak. Bunun yanında Fast Pair ile bağlanan cihazlar, yakında Android'in Cihazımı Bul uygulamasında da görünmeye başlayacak. Bu sayede kablosuz kulaklığınızı nerede bıraktığınızı daha kolay bulabileceksiniz.
Tüm bu bilgiler, Android'deki cihaz ayrıntıları sayfasında bir araya getirilecek. Burada kulaklıkların kalan pil ömrü, Cihazımı Bul işlevine bir bağlantı, kulaklığın kendi yardımcı uygulamasına bağlantılar ve Google Asistan ayarları (kulaklık uyumlu ise) bulunacak.
Bluetooth cihaz ayrıntıları sayfası, Android Q'ya bu sene gelecek. Ancak pil ömrü bilgisinin ve Cihazımı Bul desteğinin ne zaman geleceği henüz belli değil.
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