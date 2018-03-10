Android Kullanıcılarının Sadakati Artıyor!
Yeni bir araştırma, Android'e olan bağlılık oranının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi!
- Zeynel A. Öztürk
Yeni bir rapor, Android'i sevindiricek sonuçları paylaştı. Rapora göre Android kullanıcıları, Apple'ın iOS işletim sistemini kullananlara göre daha sadık olmayı sürdürüyor.
Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları'nın (CIRP) araştırmasına göre Android kullanıcılarının yüzde 91'i, Aralık 2017'de tamamlanan 12 aylık dönemde Android'de kaldılar. Bu oran iOS için yüzde 86 oldu. CIRP'ın kurucu ortağı Mike Levin'e göre Android ve iOS'a olan bağlılık oranı, 2015 ve 2016'da arttı. Rapor, bağlılık oranının 2016'dan bu yana artmakla kalmadığını, şu an itibariyle en yüksek orana ulaştığını vurguluyor.
Rapor, her çeyrekte 500'er kullanıcıyla yapılan araştırmalara dayanıyor.
Android'in sadakat oranlarındaki artış, kullanıcıların aynı platformda daha çok seçeneğe sahip olmasıyla ilişkilendirilebilir. Bağlılık oranında elbette kullanıcı deneyimi, bağımlılık, uygulama bulunabilirliği gibi birçok farklı faktör de etkili.
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