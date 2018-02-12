Android Messages, "Allo'laşmaya" Doğru İlerliyor

Google'ın kısa mesaj uygulaması Android Messages'ta birkaç ilginç yenilik keşfedildi!

Android Messages, "Allo'laşmaya" Doğru İlerliyor

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