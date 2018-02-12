Android Messages, "Allo'laşmaya" Doğru İlerliyor
Google'ın kısa mesaj uygulaması Android Messages'ta birkaç ilginç yenilik keşfedildi!
Google'ın SMS uygulaması Android Messages, yakında bilgisayar üzerinden kısa mesaj göndermenize izin verebilir.
XDA Developers ve Android Police'in Android Messages'e ait APK dosyasında yaptığı incelemelere göre PC veya Mac'ten kısa mesaj gönderebilmek için önce monitördeki QR kodunu telefonunuzla taratmanız gerekecek. İşlevin Android Messages 2.9'a kısmen dahil edildiği ancak henüz kısa mesaj göndermeye izin verilmediği anlaşılıyor.
APK dosyasında keşfedilen bir başka ipucu, bir ödeme gönderme ve alma işlevinin sunulabileceğini söylüyor. Böyle bir işlev, Google Pay üzerinden sunulabilir. Google Enhanced Messaging adlı işleve ait ipuçları ise Gmail, Allo ve Inbox'ta bize sunulan akıllı cevap işlevinin Android Messages'a gelebileceğini gösteriyor.
Android Messages bu işlevlerle birlikte Google Allo'ya benzer bir uygulama haline gelecek gibi görünüyor. Yine de APK dosyalarında görünen tüm ipuçlarının gerçeğe dönüşecek diye bir şartı yok, bu yüzden emin olmadan önce biraz beklemekte fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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