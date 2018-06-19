Android Messages, Masaüstüne Geldi!
Android'li telefon sahipleri, Google'ın Android Messages uygulaması sayesinde artık PC'den SMS gönderip alabilecekler!
Google'ın en son SMS uygulaması Android Messages, masaüstü desteği kazanıyor. Bu, PC'nizden kısa mesaj gönderip alabileceğiniz anlamına geliyor.
Google, işlevin kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandığını söylüyor. Android Messages'ın web sürümü, metin, resim ve sticker göndermeyi destekliyor. Başlamak için Android Messages web sayfasını ziyaret edip, ekrandaki QR kodunu Android Messages mobil uygulamasıyla taramanız yeterli. Bunu yaptığınızda iki sürümü eşleştirmiş oluyorsunuz.
İşlev kademeli olarak dağıtıldığından Android Messages uygulamasında eşleştirme seçeneğini biz henüz göremedik. Ancak çok zaman geçmeden işlevi göreceğimizi umuyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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