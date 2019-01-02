Android Messages, Spam Korumasına Kavuştu
Google'ın Android mesajlaşmasına eklediği yeni özellik, çoğu kişinin başını ağrıtan bir durumu ortadan kaldırabilir!
Eğer SMS gelen kutunuzun spam mesajlarla dolmasından bıktıysanız ve telefonunuz Android platformunu kullanıyorsa, yardım yolda: Google, kendi mesajlaşma uygulaması Messages için yeni bir spam koruma aracını yayınlamaya başladı. Güncellemenin şu anda kullanıcılara dağıtılmaya başlandığı söyleniyor.
Android Police tarafından hazırlanan raporlar, bu değişikliğin sunucu taraflı olarak işlediğini gösteriyor. Bu, aslında değişiklik için telefonunuzda bulunan uygulamayı güncellemenize gerek olmadığı anlamına geliyor. Fakat bununla birlikte bu güncelleme en azından şu an için herkese açık değil.
Eğer telefonunuzda bulunan Messages uygulamasında bu özellik kullanıma alındıysa, bunu size bildiren bir açılır pencere mesajı ile karşılaşacaksınız ve eğer diliyorsanız yeni spam filtresini uygulamanın ayarlar menüsünden kapatmanız da mümkün olacak.
Düşünülenin aksine özelliği kapatmak için geçerli bir sebep mevcut: Bu durumu belirten, fakat şimdi kaldırılmış bir destek sayfasındaki açıklamalar, bu özelliğin çalışması için mesajı gönderen numaralar gibi kritik bilgilerin Google'a gönderildiğini ve toplanan bilgilerin filtreyi yöneten yapay zeka tarafından işlendiğini belirtiyor. Bunun yanında aynı destek sayfası, mesaj içeriği ve kullanıcının kimliğini açık edecek diğer bilgilerin paylaşılan bilgilerin arasında olmadığının da altını çiziyor.
Görünüşe göre Google, Messages uygulamasını Android ve yakın gelecekte internet üzerinde daha kullanılabilir kılmak ve kullanıcılarının RCS protokolünün yeteneklerinden faydalanmalarını sağlamak istiyor. Eğer Google, Hangouts ve Allo gibi diğer mesajlaşma uygulamaları üzerinde daha önce yaptığı hamleleri tekrarlayarak bu uygulamayı da ani bir kararla kullanıma kapatmaz ise gelişmiş spam filtresi desteği ile Messages, birçok kullanıcı için cazip bir seçenek hâlini alabilir.
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