Android Messages'a AR Efektleri Gelebilir

Google'ın Android Messages uygulaması, yeni keşfe göre Snapchat benzeri artırılmış gerçeklik filtreleri sunabilir!

Android Messages'a AR Efektleri Gelebilir

Google'ın Android Messages uygulamasında yapılan yeni keşifler, kısa mesaj uygulamasının Instagram ve Snapchat gibi rakiplerinden etkilendiğini gösteriyor. XDA Developers'ın incelemelerine göre Google, uygulamaya artırılmış gerçeklik efektleri eklemeyi test ediyor.

Google'ın Android Messages uygulamasında yapılan yeni keşifler, kısa mesaj uygulamasının Instagram ve Snapchat gibi rakiplerinden etkilendiğini gösteriyor. XDA Developers'ın incelemelerine göre Google, uygulamaya artırılmış gerçeklik efektleri eklemeyi test ediyor.

Uygulamanın derinliklerinde yapılan incelemeye göre Google, şu an beş efekti test ediyor. Bu efektlerden biri, yüzünüzü bir uçak çiziminin penceresinin arkasına yerleştiriyor. Balon efekti, önünüze ve arkanıza balonlar yerleştirirken bir başa efekt, oturma odanızda havai fişekler gösteriyor. "Hale" efekti ise kafanızın üzerinde bir hale gösteriyor ve size bir çift kanat ekliyor.

XDA, efektlere sadece uygulamanın kamerası üzerinden ulaşabildiğini, telefonun kamera uygulamasından ulaşamadığını söylüyor. Animasyonlu mesajların SMS veya MMS ile gönderilebildiği iddia ediliyor. Yeni işlev, Google'ın RCS çalışmalarını destekleyecek bir girişim de olabilir.

Yeni işlevin Android Messages'a ne zaman ulaşacağına dair bir bilgi, henüz yok.

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