Android Messages'i Kolaylaştıran Güncelleme!
Google'ın mesajlaşma uygulaması Android Messages, kafa karıştıran özelliğini ortadan kaldırarak güncellendi!
Yeni Android'li telefonlarda varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak sunulacak olan Android Messages, aldığı güncellemeyle kafa karıştırabilen bir özelliğini ortadan kaldırdı.
Öncesinde mesaj göndermek için önce mesaj göndereceğiniz kişiyi seçiyordunuz. Bunu yaptığınızda kişinin adı "kime" satırına ekleniyordu ve başka kişiler de ekleyeceğiniz varsayılıyordu. Mesajınızı yazmaya başlamak için küçük oka dokunmanız gerekiyordu. Şimdi ise kişi adına dokunur dokunmaz mesaj yazma ekranına yönlendiriliyorsunuz. Bu değişikliğin sonucu olarak grup mesajlarında da ayarlamalar yapılmış. Kişi listelerinin üzerinde bulunan yeni "Grup sohbeti başlat" seçeneği, eskisi gibi birden fazla kişi seçmenize izin veriyor. Dilerseniz, bir kişiyle sohbete başladıktan sonra da kişi ekleyebiliyorsunuz. Bunlara ek olarak Kişiler ve Seçenekler menüsünde de yeni bir Kişi ekle seçeneği bulunuyor.
Yeni sürümde bunların dışında başka bir değişiklik yok gibi görünüyor. Güncelleme her zaman olduğu gibi kademeli olarak dağıtılıyor, yani yeni işlevler için birkaç gün beklemeniz gerekebilir. Yeni özelliklere hemen kavuşmak istiyorsanız, Google tarafından imzalanmış APK dosyasını APKMirror'den indirebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın