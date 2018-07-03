Android Messages'ı Web Üzerinde Kullanma
PC'nizi kullanarak kısa mesaj göndermek, Google'ın yeni işlevi sayesinde artık çok kolay!
Google'ın geçen hafta sunmaya başladığı yeni "Messages for Web" işlevi, web tarayıcınızı kullanarak SMS göndermenize izin veriyor. İşlev kademeli olarak kullanıma sunulduğundan bizim işlevi görmemiz birkaç gün aldı; muhtemelen sizde de durum farklı değildi. Peki Messages for Web'i nasıl kullanabilirsiniz?
Messages for Web'in kurulumu çok kolay. En baştan başlamak için şu adımları takip edin.
1. Önce Android Messages'ı Android'li telefonunuza kurun. Uygulama bazı telefonlarda kurulu gelmeyebiliyor.
2. Google'ın kurulum talimatlarını izleyin, kurulum birkaç saniyeden fazla sürmeyecek.
3. Bilgisayarınızın web tarayıcısında https://messages.android.com adresine gidin. Ekranda bir QR kodu göreceksiniz.
4. Telefonunuzda Android Messages'ı açın ve sağ üstteki menüden "Messages for Web"i seçin.
5. Telefonda Scan QR Code düğmesine basın ve ekrandaki QR kodunu kameranızla taratın.
Artık Anrdoid Messages'ı PC'niz üzerinden kullanabilir, telefon rehberinizdeki herkesle mesajlaşabilirsiniz. Burada mesajların telefon üzerinden gönderildiğini ve bunun için SMS kotanızı kullandığınızı unutmayın.
Zeynel A. Öztürk
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