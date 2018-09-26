Android Messages'ın Arama Deneyimi Yenileniyor
Android'in başarılı kısa mesaj uygulaması Android Messages, yakında arama işlevine önemli yenilikler kazandıracak!
Google, çoğu Android'li telefonda varsayılan SMS uygulaması olarak sunulan Android Messages'ta bazı yenilikler yapmaya hazırlanıyor.
Uygulama Haziran'da gelen bir güncellemeyle PC'nizde, bir web sayfası üzerinden kısa mesaj gönderip almanıza izin vermeye başlamıştı. Sıradaki büyük güncelleme ise arama deneyiminde yenilik yapacak. Şu an sadece kişileri ve mesajları aramanıza izin veren işlev, yakında size arıyor olabileceğiniz kişileri önerecek. Bunun yanında uygulama üzerinden başkalarıyla paylaştığınız fotoğraf ve konumlar da öneri olarak gösterilecek.
Bir kişiyi seçtiğinizde bu kişiyle yaptığınız sohbetler, grup sohbetleri ve paylaştığınız medya, bağlantı gibi içerikler görüntülenecek. Tüm bunlar Microsoft'un Outlook'un telefon sürümünde bu sene yaptığı yeniliklere benziyor. Arama işlevinin küçük bir merkez haline gelmesi, birçok büyük hizmet ve uygulamada devam eden bir trend ve bundan şikayetçi olduğumuzu söyleyemeyiz.
Zeynel A. Öztürk
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