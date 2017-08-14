Android O İçin Geri Sayım Başladı!

Android'in yeni sürümü, yani Android O için kesin tarih açıklandı. Peki bu yeni sürümün resmi adı ne olacak?

Android O, 21 Ağustos'ta Dünya İle Tanışacak

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