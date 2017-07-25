Android O, Yeni Betasıyla Gerçeğe Biraz Daha Yakın
Android'in bir sonraki büyük güncellemesi, yeni beta sürümüyle son halini gösteriyor!
Google'ın henüz ismi belli olmayan işletim sistemi Android O, son beta geliştirme aşamasına ulaştı. Firma bir sonraki güncellemede Android O'yu belirli cihazlara göndermeye başlayacak.
Yeni yayınlanan geliştirici önizleme 4 sürümü, bir "yayın adayı" (release candidate) yapısı olarak kabul ediliyor ve yazılımın tamamlanmış, en son halini yansıtıyor. Yani bu sürüm, Android O'nun sahip olacağı tüm yeniliklere ve değişikliklere sahip.
Android O'nun doğal olarak şimdiye kadarki en verimli ve akıcı Android sürümü olması bekleniyor. Bunun gerçek olup olmadığını yakında test ederek görme fırsatımız olacak. Elbette bir önceki geliştirici önizleme sürümündeki kilitlenmelerin çözülmüş olması şart.
Önceki geliştirici önizleme sürümlerinde deneyecek birkaç yeni işleve rastlasak da bu defa geliştirici olmayanlar için önemli bir değişiklik yok. Google, blog gönderisinde geliştiricilere Android O'nun yeni işlevlerini uygulamalarına eklemelerini son kez önerirken bazı tavsiyelerde bulunuyor.
Neyse ki Android O'yu görmek ve "O" harfinin neyin baş harfi olduğunu anlamak için fazla beklemeyeceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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