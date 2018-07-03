Android P Beta 3 İndirmeye Sunuldu
Android'in final sürümden önceki muhtemelen son beta sürümü de artık indirilebilir durumda.
Android P, Google'ın takvimine göre önümüzdeki ay yayınlanacak. Şimdi ise Android P'nin Geliştirici Önizleme 3 sürümünü indirmeniz mümkün hale geldi.
"Tamamlanmaya yakın" olarak tarif edilen bu sürüm, hata onarımlarına ve kararlılığa odaklanıyor. Android P 3, desteklediği yeni API'ların yanında Beta 2'de ortaya çıkan yeni emojiyi de içeriyor. Beta 2, Haziran'ın başında yayınlamıştı, bu yüzden Android P'nin Ağustos'ta yayınlanmasını bekleyebiliriz.
Google'ın mühendislik başkan yardımcısı David Burke'ye göre yenilikler yerine onarımlara odaklanan bu yeni sürüm, geliştiricilere "uygulamalarınızın hazır olup olmadığını final sürümden önce test edin," diyor.
Ağustos'a kadar beklemek istemeyenler, herkese açık beta sürümünü denemek isteyebilirler. Bunun için bu adrese göz atabilirsiniz. Android P, Oreo'nun aksine beta aşamasında sadece Google cihazlarını değil, OnePlus 6, Nokia 7 Plus ve Essential Phone'u da destekliyor.
Zeynel A. Öztürk
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