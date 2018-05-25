Android P Beta'da Pixel 3 Çizimleri Bulundu
Google'un üçüncü nesil telefonlarına ait ipuçları, Android P beta sürümünün derinliklerinde ortaya çıktı!
Android P beta'nın içinde bulunan çizimler sayesinde Google Pixel 3'ün tasarımı hakkında ipuçları edinmiş olabiliriz. Yukarıda gördüğünüz gibi, çizimler uygulama çekmecesinin nasıl açıldığını gösteriyor, ancak görsel ayrıca hayali bir telefonun tasarımını da taşıyor.
Çizimlerde görünen ekran en/boy oranı, ses, güç ve navigasyon tuşları konumlarının belirli olması, tasarımın gerçek bir telefondan yola çıkılarak çizildiğine işaret ediyor olabilir. Eğer bu doğruysa sızan infografik çizimler Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL cihazlarına ait olabilir.
Çizimde çerçevenin son derece ince ve her yanda aynı kalınlıkta olması bir stilizasyon seçimi de olabilir, gerçeği yansıtıyor da olabilir. Ancak böyle bir telefonda ön kamera ve sensörler nerede bulunuyor düşünürsek, çizim sadeleşirken özellikle çizilmemiş detaylar olabilir. Diğer bir olasılık - ne kadar astronomik bir tahmin olsa da - ekran içine gömülü sensörler Pixel 3'le gelebilir, ancak şimdiye dek bunu başarabilen tek telefon Vivo Apex Concept prototip telefonu oldu.
Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen Pixel 3'ün resmi duyurusuna kadar yeni sızıntılar gerçekleşebilir. Yine de beklentileri çok yüksek tutmamakta fayda var.
Ali Ruhi Öztürk
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