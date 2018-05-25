Android P Beta'da Pixel 3 Çizimleri Bulundu

Google'un üçüncü nesil telefonlarına ait ipuçları, Android P beta sürümünün derinliklerinde ortaya çıktı!

Android P Beta'da Pixel 3 Çizimleri Bulundu

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