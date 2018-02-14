Android P, Esnek Galaxy X'e Yetişecek
Google, Android P ile esnek telefonlar ve çentikli ekranlar için şimdiden hazırlanıyor.
Google'ın Android P güncellemesi, gelecek akıllı telefon teknolojileri için hazırlanıyor. İşletim sisteminin gelecek sürümü esnek, katlanabilir ve çentikli ekranlı telefonlar için uyumlu olacak. İddialara göre Android P, ZTE Axon M gibi çok ekranlı telefonlar, esnek ekranlı telefonlar ve iPhone X ya da Essential Phone gibi çıkıntısı olan telefonlar için özel destek sağlayacak.
Yeni nesil telefon tasarımları için özel olarak geliştirilen işletim sistemi ayrıca pil ömrü ve Google Assistant gelişmelerine de sahip olacak. Bloomberg'e göre şu an Android P'nin dahili kod adı Pistachio Ice Cream (Antep Fıstıklı Dondurma).
Bu yeniliklerin yanı sıra Android P geliştiricilerin Google Assistant'ı uygulamalarına entegre edebilmesini sağlayacak. Google Assistant bu sayede çok daha fazla insana erişebilecek.
İddialara göre Android P, diğer güncellemelere kıyasla çok daha büyük bir görsel tasarım yeniliğine uğrayacak. Bloomberg bu değişimin iOS 12 ile gelen yeniliği bile soluk bırakacağını söylüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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