Android P İçin Geri Sayımın Sonu!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Vahşi Batı

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ