Android P İçin Geri Sayımın Sonu!
Sabırsızlıkla beklenen Android P'nin çıkış tarihi, ünlü Twitter hesabından sızdırıldı!
Android P'nin çıkış tarihinin çok yakınlaştığı bilinen bir gerçek, özellikle beşinci -ve son- önizleme sürümü geçtiğimiz hafta Google Pixel ve beta programına dahil birkaç modele daha ulaşmışken. Ancak tarih hakkında net bir iddia yoktu. Ta ki Evan Blass, Twitter'a meşhur tweetlerinden birini atana dek.
Evan Blass, tweetinde sadece Ağustos ayının takvimini paylaştı ve bu takvimde 20 Ağustos tarihinin bir P harfi ile işaretlendiği görünüyor. Evan Blass'ın tweetinde herhangi bir kelime bile yok, çünkü bu resmin ne anlama geldiği açık: Evan Blass'a göre, Android P resmi olarak 20 Ağustos'ta tanıtılacak.
Android'in yeni versiyonunun test aşaması da sonlarına yaklaşırken, güncelleme ile ilgili hâlâ kafaları kurcalayan iki adet sorunun da cevabını bulması bekleniyor: Birincisi, geçen sene Oreo güncellemesinde olduğu gibi Google'ın Android'e hangi tatlı ismini vereceğini henüz bilmiyoruz. Google, daha önce bunun cevabının Popsicle (Buzparmak) olabileceğinin sinyallerini vermişti. Ancak bunun sadece Android hayranlarını bir şekilde heyecanlandırmak amaçlı rastgele bir gönderi olabileceği de ihtimaller arasında.
İkinci olarak -ve daha önemlisi- bu Android güncellemesinin resmi olarak yayınlandığında ilk olarak hangi cihazlara da geleceği henüz belli değil. Genellikle bu sorunun cevabı önceden Nexus, şimdilerde Pixel olmak üzere sadece Google'In kendi cihazlarıydı ancak bu sefer ilk kez Android beta programına başka markaların da cihazları katıldı. Bu, Essential Phone ve beta programına dahil olan diğer modellerin de Android P'nin final sürümüne Google Pixel cihazlarıyla birlikte kavuşabileceği ihtimalini akıllara getiriyor, ancak bu henüz kesinleşmiş bir iddia değil.
Eğer Evan Blass'ın işaret ettiği tarih doğruysa, bu detayları öğrenmek için fazla beklemeyeceğiz.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın