Android P ile Çağrı Engellemek Daha Kolay Olacak!
Android'in çok güçlü olmayan bu işlevleri, Android P ile bir seviye daha yükselebilir!
- Zeynel A. Öztürk
Android'in bir sonraki sürümü Android P'nin ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil, ancak yeni bir rapora göre geliştirici önizleme sürümü, bu ayın ortasında gelebilir. AOSP'deki kodlar yakından incelendiğinde ise Android P'nin gelişmiş bir çağrı engelleme işleviyle gelebileceğinin ipuçları gözlemlenebiliyor.
Çağrı kaydı, iris tarama için doğal destek, boştaki uygulamaların kamera ve mikrofon erişiminin engellenmesi gibi işlevlere ait ipuçları, daha önce AOSP sayesinde ortaya çıkmıştı. Bir Sony mühendisinin AOSP'de keşfettiği kod değişiklikleri, mobil sağlayıcılarla ilgili işlevlerde de değişikliklere işaret ediyor. Bu değişiklikler arasında ayarları kullanarak sinyal seviyesini gizleyebilmek var.
Yeni Çağrı Engelleme İşlevi
Yeni çağrı engelleme işlevleri ise özel, bilinmeyen, ücretli ve ankesörlü telefonlardan yapılan çağrıları engellemeye izin veriyor. Şu an sadece telefon numarasına göre engelleme yapılabiliyor, yani numaraları tek tek eklemeniz gerekiyor. Bunu sadece istenmeyen çağrı telefonunuza ulaştıktan sonra yapabiliyorsunuz.
Yeni işlev, bu tür numaraların sizi aramasını en başından engellemenizi sağlayacak. Bununla birlikte çağrı engelleme işlevinin sadece mobil sağlayıcılar tarafından izin verilmesi halinde sunulabileceği anlaşılıyor. Burada ise küçük bir sorun oluşabilir çünkü sağlayıcılar, bu işlev için bizi ücretlendirmek isteyebilirler.
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