Android, Parmak İzi ile "Parolasızlaşıyor"
Google, Android'de kullanıma sunmaya başladığı işlev ile parola kullanma devrini kapatmaya aday önemli bir adım attı!
İnternette herhangi bir siteye kaydolmak, (haklı) tavsiyelere uyuyorsanız yeni bir parola oluşturmanız anlamına geliyor. Ancak bir parola yöneticisi kullanmıyorsanız veya kendinize has bir teknik geliştirmediyseniz, bu parolaları hatırlamanız oldukça zor.
Google, Android'li cihaz kullanıcılarına sunacağı bir işlev ile parola yönetimini kolaylaştırmayı planlıyor. Yeni işlev, parmak izi tarayıcısını veya bir PIN kodunu kullanarak Google hesabınıza oturum açmanıza izin verecek. Üçüncü parti uygulamalar, parmak izi tarayıcısının işlevlerinden uzun süredir faydalanabiliyorlar. Ancak Google, ilk kez internet üzerinde kimlik doğrulama için parmak tarayıcısını kullanma işine giriyor.
Firmanın yeni "parolasız" oturum açma yöntemi, parolalara bağımlılığı azaltmayı amaçlayan FIDO2, W3C WebAuthn ve FIDO CTAP standartlarını temel alıyor. Bu teknolojiler, Android'i fiziksel güvenlik anahtarı olarak kullanmanızı sağlayan teknolojide de kullanılıyor.
Teknoloji, iki adımlı doğrulamadan faydalandığından yeterli derecede güvenlik sunuyor. Bluetooth tabanlı bir protokol üzerinden bir cihaz güvenlik anahtarı oluşturuluyor. Bu anahtar, parolaya gerek kalmadan ikincil doğrulama olarak kullanılabiliyor. Bu tür bir oturum açma yönteminin çalışması için telefonda kilit ekranı güvenliğinin etkin olması şart.
Şu an itibariyle hangi Google hizmetlerinin bu yeni parolasız yöntemi kullanacağı bilinmiyor. Google'ın şimdilik verdiği tek örnek, kendi geliştirdiği parola yöneticisinden ibaret. Firma, işlevin ilk olarak Pixel telefonlara geleceğini, ardından Android 7.0 ve üzerini kullanan cihazlara dağıtılacağını söylüyor.
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