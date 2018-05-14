Android P'de Kaybolan Tuş Geri Gelecek!
Android P'nin beta'sında her nedense bulunmayan bu özelliğin eksikliği merak uyandırmıştı. Neyse ki beklenen açıklama geldi!
Chrome'da çok fazla sekme açtığımız gibi, Android'de de çok fazla uygulama açıyoruz. Bunun için basit bir çözüm vardı ve bu, tüm açık uygulamaları kapatan "Tümünü temizle" tuşuydu. Ama nedense bu tuş, yeni bir arayüz getiren Android P beta'nın hiçbir yerinde görünmüyordu. Ekranın altından yukarıya kaydırma hareketi yaptığınızda tüm açık uygulamaları gösteriyor ama burada gözümüzün aradığı "Tümünü temizle" tuşu yok. Bu tuş, Android Nougat ile gelmişti ve birçok kullanıcının sevdiği bir tuştu.
"Tümünü temizle" tuşu ne yapıyor, ne yapmıyor?
Neyse ki şimdi, Android'in Mühendislik Başkan Yardımcısı, bu konuda Twitter'da şikayet eden Tweet'lerden birine cevap verdi ve bu tuşun yakında geri döneceğini söyleyerek kullanıcıların içini rahatlattı.
"Tümünü temizle" tuşu önemli ama aslında telefonunuzu hızlandırmıyor. Bu bir batıl inanç ve insanların boş yere çaba harcamasına sebep oluyor. Tuşun yaptığı, açık olan uygulama karmaşasını düzene sokmak.
Yine de, son kullanılan uygulama menüsünde bir sıfırlama tuşunun olması elbette kullanışlı.
H. Hüseyin Öztürk
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