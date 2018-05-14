Android P'de Kaybolan Tuş Geri Gelecek!

Android P'nin beta'sında her nedense bulunmayan bu özelliğin eksikliği merak uyandırmıştı. Neyse ki beklenen açıklama geldi!

Android P'de Kaybolan Tuş Geri Gelecek!

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