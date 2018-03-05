Android P'den Heyecanlandıran Haber

Google, geliştiriciler için Android P ön izleme sürümünü beklediğimizden de erken yayınlayabilir!

  • Ali Ruhi Öztürk
Android P'den heyecanlandıran haber

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

iphone nin yaptığını telefon üreticileri yapamıyor google yapmakta cihazları saçma güncelleme alamıyor diye yenilemeye gitmesi için 4 serisinden beri hiç bir radikal değişiklik yok hangi sürümü kullanırsanız kullanın

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