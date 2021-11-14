Android'de PhoneSpy Casus Yazılım Çılgınlığı: Çığ Gibi Büyüyor!

Android'i tehdit eden yeni bir casus yazılım, büyük bir hızla yayılıyor. En kötüsü de, PhoneSpy isimli bu yazılımın yasal uygulamaları taklit ederek cihzlara sızıyor olması!