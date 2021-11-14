Android'de PhoneSpy Casus Yazılım Çılgınlığı: Çığ Gibi Büyüyor!

Android'i tehdit eden yeni bir casus yazılım, büyük bir hızla yayılıyor. En kötüsü de, PhoneSpy isimli bu yazılımın yasal uygulamaları taklit ederek cihzlara sızıyor olması!

Android'de PhoneSpy Tehlikesi Çığ Gibi Büyüyor!

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Android'de PhoneSpy Casus Yazılım Çılgınlığı: Çığ Gibi Büyüyor!

 

 