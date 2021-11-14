Android'de PhoneSpy Casus Yazılım Çılgınlığı: Çığ Gibi Büyüyor!

Siber güvenlik araştırmacıları, meşru yaşam tarzı uygulamaları kisvesi altında kurbanların Android cihazlarında açıkça gizlenen yeni bir casus yazılım furyasının yaşanmakta olduğunu ortaya çıkardı. PhoneSpy olarak adlandırılan yeni casus yazılım, mobil güvenlik firması Zimperium'daki araştırmacılar tarafından keşfedildi.
Casus yazılım telefona bir kez kurulduktan sonra, kurbanın cihazından oturum açma kimlik bilgileri, mesajlar, kesin ayrıntılı konum ve görüntüler dahil olmak üzere verileri gizlice sızdırıyor.
Zimperium yaptığı açıklamada, "PhoneSpy Android casus yazılımı, işletmeleri de tüketiciler gibi riske sokuyor. Firmalarda kendi cihazını kullanma politikalarının yükselişi, iş ve kişisel veriler arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdı. Kurumsal bağlantılı cihazlar, tüm kurumsal verileri riske sokuyor" dedi.
Araştırmacılar, PhoneSpy'ın mobil güvenlik uygulamaları da dahil olmak üzere, kullanıcı tarafından yüklenen tüm uygulamaları kaldırabildiğini de söylüyor. Yayılım web trafiği yönlendirmesi veya sosyal mühendislik ile yapılıyor, zira bu casus yazılımın bulaştığı bir Google Play uygulaması henüz keşfedilmedi. Bu yüzden bir kez daha, güvenilmeyen kaynaklardan uygulama indirilip kurulmaması konusundaki uyarıyı tekrarlamakta yarar var.
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