Android Pie Bu Sony Xperia'lara Gelecek

Sony, Android Pie güncellemesini hangi telefonlarının alacağını açıkladı. Üstelik tarihlerle birlikte...

Sony, Android 9 Güncellemesini Doğruladı

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