Android Pie Bu Sony Xperia'lara Gelecek
Sony, Android Pie güncellemesini hangi telefonlarının alacağını açıkladı. Üstelik tarihlerle birlikte...
Sony'nin bazı telefonlarına Android Pie güncellemesinin ulaşacağını Ağustos'ta yapılan duyuruyla öğrenmiştik. Bu sırada Sony, güncellemenin Eylül'de geleceğini söylemişti, ancak şimdi bu tarih, Kasım olarak değiştirildi.
Yeni bir blog gönderisine göre Sony'nin üst seviye telefonları, yani XZ Premium, XZ1 ve XZ1 Compact, 26 Ekim'den itibaren Android Pie güncellemesi alacak. XZ2 Premium ise 7 Kasım'da payına düşen Android Pie güncellemesini alacak. Ağustos'ta yayınlanan listede yer alan Xperia XZ2 ve XZ2 Compact, Pie güncellemesini zaten almış olarak görünüyor.
Android Pie Demek, Sabır Demek
XA2, XA2 Ultra ve XA2 Plus'ın 2019'un başında güncelleneceği söylenmişti. Bu telefonların 4 Mart'ta Pie güncellemesini alacağı açıklandı.
Android 9.0 Pie, Pixel cihazları için Ağustos'un başında yayınlanmıştı. Üreticiler güncellemeyi hazırlamakta genellikle yavaş kaldıklarından Sony, bu ay yapacağı güncelleme için alkışı hak ediyor.
Zeynel A. Öztürk
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