Android Pie Cihazınıza Ne Zaman Gelecek?

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Dinozorlar

Korsanlar

Nostalji: 80'ler

Vahşi Batı