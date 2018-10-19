Android Pie İle Always On Display Artık Renkli

Galaxy S9 ve Galaxy Note 9'un sızan Android Pie beta sürümleri, pek çok kullanıcı arayüzü değişikliği ile karşılaşacağımızı söylüyor!

Android Pie İle Always On Display Artık Renkli

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