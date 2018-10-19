Android Pie İle Always On Display Artık Renkli
Galaxy S9 ve Galaxy Note 9'un sızan Android Pie beta sürümleri, pek çok kullanıcı arayüzü değişikliği ile karşılaşacağımızı söylüyor!
Android Pie'ın getirdikleri arasında yeni karanlık tema ilk göze çarpan özellik gibi görünüyor. Bunun yanında bazı mevcut özellikler de güncellenecek. Always On Display de bunlardan biri olacak.
Android Pie'ın, Always On Display'e kayda-değer güncellemeler getiriyor olacağı sızıntısı, Galaxy Note 9'un Android Pie test videosundan geliyor. Always On Display uygulama simgeleri renkli olarak görünüyor.
Bu değişiklik Samsung cihazlarında şu an tamamen beyaz olan Always On Display simgelerine iyi bir dokunuş olacak. Başka bir değişiklik, saat ve simgelerinin artık merkezde olmaması. Son olarak Samsung, (Windows kullanıcılarının fark etmesi muhtemel olan) "Microsoftumsu" yazı tipine güncellemiş görünüyor. Ayrıca Android Pie ile Always On Display'e yeni saat stilleri de eklenecek.
Samsung'un yakın gelecekte bir Android Pie beta programı başlatması bekleniyor. Samsung'un beta sürümleri aracılığıyla gerçekleştireceği test aylarında çok şeyin değişebileceğini unutmamak gerekiyor.
Yavuz Alp Şimşek
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