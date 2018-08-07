Android Pie Nasıl Hemen İndirilir?

Android Pie'ı destekleyen bir telefonunuz varsa, onu nasıl hemen yükleyebilirsiniz? Açıkladık.

Android Pie Nasıl İndirilir?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

BAYRAMDA İHTİYACINIZ OLAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

TEKNOLOJİK OKUL İHTİYAÇLARI

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Siber Güvenliğe Ayrılan Bütçe Doğru Yönetilmiyor
Geleceği Hayal Eden Galaxy S10 Konsepti!
Android Pie Nasıl Hemen İndirilir?
Dinamik ve genç profesyonellerin tercihi
Yeni iPhone 2018 Hakkında Bilmeniz Gerekenler

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir