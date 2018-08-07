Android Pie Nasıl Hemen İndirilir?
Android Pie'ı destekleyen bir telefonunuz varsa, onu nasıl hemen yükleyebilirsiniz? Açıkladık.
Android 9 Pie artık gerçek ve indirmeye hazır. Ancak yeni mobil işletim sistemi, elbette her telefonda çalışmıyor. Şimdilik sadece Google Pixel telefonlar ve Essential Phone, Android Pie'ı tam anlamıyla kullanabiliyor. Buna rağmen bazı yeni özellikler, önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.
Google, Android Beta programına katılan diğer telefonların güncellemeyi sonbaharın sonunda, yani Ekim sonuyla 21 Aralık tarihleri arasında alacağını söylüyor.
Android 9 Pie Nasıl İndirilir
1. Öncelikle Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL veya Essential Phone telefonlarından birine sahip olmanız gerekiyor.
2. Android Pie, telefonunuza "over-the-air" güncellemesi olarak geliyor, bu yüzden Ayarlar > Sistem > Sistem Güncelleme yolunu izleyerek telefonunuza ulaşıp ulaşmadığını kontrol edin. Güncelleme geldiğinde bir uyarı alma ihtimaliniz var.
3. İndir'e basın ve yükleyin. Piliniz bitmek üzereyse güncellemeyi yüklemenize izin verilmiyor, bu yüzden önce telefonunuzu şarj edin veya güncelleme sırasında şarjda bırakın.
Zeynel A. Öztürk
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