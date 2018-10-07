Android Play Store'da Microsoft Rüzgarı!

Windows 10 kullanıcılarının bir Android cihazında kayıtlı mesajlarına ve fotoğraflarına erişmesini sağlayan Microsoft uygulaması, Play Store'u salladı

Android Play Store'da Microsoft Rüzgarı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Honor Play: Çok özel bir telefon!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Turkcell Dünyayı BiP'le Tanıştıracak
Android Play Store'da Microsoft Rüzgarı!
Nokia 7.1, Tek Başına Gelmedi!
Kedi mi Daha Zeki, Köpek mi Daha Zeki?
Audi'nin Yeni "Aynalarını" Samsung Üretecek

İlginizi çekebilir