Android Play Store'da Microsoft Rüzgarı!
Windows 10 kullanıcılarının bir Android cihazında kayıtlı mesajlarına ve fotoğraflarına erişmesini sağlayan Microsoft uygulaması, Play Store'u salladı
Windows 10 Ekim 2018 Güncelleştirmesi'nin yayınlanmasıyla birlikte Microsoft, Your Phone uygulamasının Android desteğine kavuşmasını sağladı. Microsoft, Windows 10 Mobile ile olan başarısız denemesinin ardından, Google Play Store'daki grafiklerde gösterildiği gibi Android kullanıcıları tarafından büyük bir ilgi gördü. Your Phone Companion haber yayına hazırlanırken Google'ın uygulama mağazasındaki en popüler uygulama idi.
Mesaj ve fotoğraflara erişimin yanı sıra, Your Phone'a yakında bildirimleri gösterme özelliği de eklenecek. Hatta ileri bir tarihte Android telefonunuzu PC'nize yansıtmanıza olanak tanıyacak bir özellik daha geleceği konuşuluyor. Böylece Microsoft, Apple'ın ekosistemindeki kullanıcılarına sunduğu, cihazlar arasındaki sorunsuz entegrasyonu kısmen kendi platformuna taşımış olacak.
Apple'ın işletim sistemi henüz desteklenmediğinden, iOS kullanıcıları bu uygulamayı henüz kullanamıyor olacak. iOS desteği geldiğinde ise Your Phone'u kullanarak telefonunuzu PC'nize de bağlayabileceksiniz, ancak ekran yansıtma gibi daha gelişmiş özellikler büyük olasılıkla işletim sisteminin kısıtlı doğası göz önüne alındığında iOS için mümkün olmayacak.
Yavuz Alp Şimşek
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